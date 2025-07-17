数十万加沙民众遭受饥饿和疾病

据阿赫勒贝特（阿卜纳）通讯社报道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）媒体顾问宣布：加沙的人道主义局势已进入灾后阶段，数十万居民在服务完全崩溃的同时，正遭受饥饿和疾病的折磨。

阿德南·阿布哈斯纳补充说：“我们现在谈论的是灾后阶段。局势已陷入前所未有的严重危机，数十万人饥饿和生病。由于营养不良和饮用不安全、受污染的水，疾病正在大规模蔓延。”

近东救济工程处媒体顾问对欧盟关于与以色列方面达成协议，允许国际组织返回加沙的立场表示欢迎，并强调：近东救济工程处希望这项协议能通过每天数百辆卡车运送粮食和医疗援助而得以实施。

阿德南·阿布哈斯纳称运抵加沙的援助不足，他说：“自5月17日以来运抵的货物至今未超过1.1万吨，而这个数量本应在一天内运抵加沙。”

近东救济工程处媒体顾问明确表示：“我们作为联合国的一部分，正在向以色列方面施压，要求其开放过境点并增加人道主义援助。”

阿德南·阿布哈斯纳强烈批评了美国和犹太复国主义政权建立的分配中心，认为这是应对加沙居民日益增长的饥饿的完全失败的举措。

近东救济工程处媒体顾问指责犹太复国主义政权利用所谓加沙机构，并表示其目的是将居民引诱到加沙南部，作为驱逐他们的前奏，并对此表示强烈反对。

此前，该联合国机构也曾指出加沙地带持续的侵略行为，并警告该地区因缺乏饮用水和卫生条件以及高温带来的严峻卫生状况。