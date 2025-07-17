戈拉尼政府部队武装袭击霍姆斯郊区什叶派村庄

据阿赫勒贝特（阿卜纳）国际通讯社报道，当地消息人士称，戈拉尼政府下属武装分子对霍姆斯省西部郊区的马兹拉阿村发动了武装袭击。这个主要由什叶派居民组成的村庄在最近几小时内经历了激烈的冲突、大规模枪击和高度紧张的气氛。

根据收到的信息，在此次袭击中，一人殉难，数人受伤。此外，袭击者还逮捕了村里的大批什叶派青年。

目击者称，马兹拉阿什叶派村庄上空回荡着重型枪声，有报道称，妇女和儿童尖叫着惊恐地涌向街头。该地区的安全局势被描述为极其危急，迄今为止，戈拉尼政府尚未就此发表任何官方回应。

几天前，叙利亚著名什叶派神职人员谢赫·拉苏尔·沙胡德的尸体在他位于叙利亚西部霍姆斯市附近私人汽车中被发现，身上有弹痕。据报道，身份不明的武装人员在霍姆斯市和马兹拉阿村（该神职人员的故乡）附近一个属于戈拉尼政府安全部队的检查站附近，直接向他开枪。此次暗杀事件发生后，马兹拉阿村爆发了谴责这次暗杀的民众示威活动。

值得一提的是，位于叙利亚中部的霍姆斯省是该国什叶派居民的主要聚居地之一，大约有八万叙利亚什叶派居民居住在霍姆斯市及其周边数十个村庄。阿萨德政权垮台后，霍姆斯省的大批什叶派居民为了生命安全，被迫离开家园，逃往黎巴嫩。