地区和平取决于克什米尔问题的解决

据国际圣裔世界大会通讯社（ABNA）报道，巴基斯坦什叶派学者理事会主席阿亚图拉·赛义德·萨吉德·阿里·纳克维强调，南亚地区的和平与稳定与公正解决克什米尔问题直接相关。

他呼吁在考虑所有利益攸关方、各阶层人民和国际法的情况下，为这一长期危机找到一个公正的解决方案。

萨吉德·纳克维在巴基斯坦加入日（1947年7月19日）之际表示，这一天是为了纪念在斯利那加一致通过克什米尔加入巴基斯坦的决议而庆祝的。他说：“任何民族或人民都不能被压迫和强迫。被占领土永远不会被强制成为占领国不可分割的一部分。是克什米尔人民决定了他们的命运。”

巴基斯坦什叶派学者理事会主席补充说：“自1947年通过加入巴基斯坦的决议以来，勇敢而光荣的克什米尔民族已经宣布了他们的选择。尽管莫迪政府取消了克什米尔的特殊地位，但克什米尔人民面对暴力，包括对老人、妇女和儿童使用霰弹枪，仍然坚持不懈。今天，他们仍然自豪而有力地纪念巴基斯坦加入日。我们赞赏他们的这种坚韧和抵抗，并将继续向他们提供道义、政治和外交支持。”

他还呼吁巴基斯坦政府在联合国大会和安全理事会等国际场合更有力地提出克什米尔问题，揭露印度虚伪民主的真实面目。

萨吉德·纳克维最后说：“现在是时候了，在考虑各方意见的情况下，采取实际步骤解决这一冲突，并根据克什米尔人民的愿望和国际法制定和实施解决方案，以便饱受压迫的克什米尔人民在多年的压迫之后，最终看到自由的曙光。”