摧毁巴基斯坦的计划已经制定

据阿赫勒贝特（AS）通讯社-Abna报道，巴基斯坦觉醒民族运动副主席胡贾图勒·伊斯兰·赛义德·贾瓦德·纳克维在谈到当前世界局势时警告说，如果当时对加沙的压迫和罪行采取强烈和及时的回应，今天的这种压迫就不会蔓延到巴基斯坦的家门口。

他说：“敌人现在已经为攻击巴基斯坦领土铺平了道路，如果战争不在敌人的领土上停止，它就会像火焰一样燃烧，蔓延到我们的家园。”

纳克维强调，继加沙之后，以色列已经瞄准了黎巴嫩、叙利亚和伊朗，现在土耳其和巴基斯坦也位列其下一个目标名单。最近对叙利亚总统府、国防部和军队总部的袭击也正是这条锁链中的一环。

这位著名学者强调说，巴基斯坦必须接受这样一个事实：如果我们允许敌人推进到我们家门口，然后才考虑自卫，那将是失败的开始。真正的防御总是发生在敌人的领土上，而不是在我们自己的院子里。不幸的是，巴基斯坦的安全战略一直基于迟来的反应和破坏后的行动，今天我们看到了其后果。

纳克维补充说，今天的局面是巴基斯坦忽视受压迫者的呼声，在压迫面前保持沉默，并寻求依附于美国等傲慢势力的政策结果。一个被美国“赠予友谊”的国家，最终只剩下毁灭、流血和消亡。对于巴基斯坦，也已经制定了一个具体而有针对性的毁灭计划，其中将我们内部的弱点作为对付我们自己的武器。

纳克维呼吁巴基斯坦人民、领导人和精英们从沉睡中醒来，在敌人完全掌控之前，改变他们的战略，从境外开始反对压迫，这样明天他们就不必为自己的孩子哭泣。