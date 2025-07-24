加里巴巴迪：伊朗不寻求战争，但将果断回应任何侵略

据国际先知家庭通讯社（ABNA）报道，伊朗外交部法律和国际事务副部长加里巴巴迪于周二晚间，即7月21日，出席了题为“通过多边主义及和平解决争端促进国际和平与安全”的联合国安理会会议并发表演讲。

他说：“不幸的是，当今世界日益面临单边主义、制裁工具的使用、公然违反《联合国宪章》以及无视国际法的情况。”

300多场战争和武装冲突，造成数千万人伤亡

加里巴巴迪补充说：“《古兰经》在《宴席》章第32节中说：‘因此，我们为以色列的后裔规定：谁若无故杀人，或在地方上作恶，那么，他好像杀害了所有的人；谁若救活一个人，那么，他好像救活了所有的人。’正因如此，我们规定以色列子孙：凡杀人，除了为报杀人之仇或因在地上作恶者外，就好像他杀死了所有的人；凡救活一个人，就好像他救活了所有的人。”

副外长表示：“自联合国成立和安理会过去八十年的活动以来，发生了300多场战争和武装冲突，造成数千万人死亡和受伤。数十个合法政府因外国干预而被推翻，其中主要由美国主导。美国作为安理会常任理事国，否决了80多项安理会决议。”

以色列3000次恐怖行动

加里巴巴迪补充说：“以色列政权甚至将水和食物作为武器对付无辜人民，在过去八十年中进行了3000多次恐怖行动，导致700多万巴勒斯坦人流离失所，数十万人被杀害和受伤，并逮捕了100多万巴勒斯坦人。”

他继续说：“这就是一个军事入侵邻国、不加入任何大规模杀伤性武器裁军和不扩散条约、并拥有数百枚核弹头的政权。你们知道，核武器掌握在这样一个犯罪政权手中，将对国际和平与安全造成何等可怕的后果。”

副外长指出：“在同一时期，尽管美国无条件支持，并在安理会否决了针对该政权罪行的55项以上决议，但联合国大会、联合国安理会和人权理事会通过了550多项针对该政权的决议，然而，由于一些自诩为‘人权与和平安全捍卫者’的国家的支持，没有一项决议得到执行。”

1100人牺牲

他说：“在这样的罪行和侵略记录下，2025年6月13日黎明，犹太复国主义政权在一个已被国际刑事法院发出逮捕令的战犯领导下，采取侵略行动，公然违反《联合国宪章》和国际法基本原则，对伊朗伊斯兰共和国发动了武装袭击。联合国安理会常任理事国美国随后也与侵略者以色列政权完全勾结，对伊朗原子能机构保障下的三座和平核设施进行了一系列袭击。”

加里巴巴迪补充说：“该政权代表在6月20日向安理会发表欺骗性声明，声称对伊朗的军事侵略完全符合国际法，并遵守了区分和相称原则，且只攻击了军事目标！”

他说：“我谨告知安理会，该政权的军事侵略和家族恐怖行动，导致1100人牺牲，其中包括132名妇女和45名儿童，26名医护人员，5750人受伤，8200多套住房、17家医院和医疗机构、11辆救护车以及伊朗的一些民用基础设施被毁。这个犯罪政权在袭击德黑兰埃温监狱时，杀害了70多名无辜者，其中包括囚犯家属。在另一次侵略行动中，为了暗杀一名大学教授，该政权杀害了他15名家庭成员！在另一次武装行动中，该政权袭击了一栋14层的住宅楼，造成60人牺牲，其中包括20名儿童。”

我们没有以武装袭击威胁美国

加里巴巴迪补充说：“美国代表在6月27日致安理会主席的信中，为对伊朗和平核设施的侵略辩护，厚颜无耻地声称这些袭击是在《联合国宪章》第51条框架内进行的，目的是消除伊朗核计划对以色列政权和国际和平与安全的威胁。”

他说：“在过去几个世纪里，伊朗从未攻击过任何国家。我们没有以武装袭击威胁美国。我们在美国周边没有军事基地。然而，美国拥有5000多枚核弹，并已将这种不人道的武器用于对付日本无辜人民，它在130多个国家拥有700多个军事基地，部署了几十万军队，并在波斯湾地区和伊朗周边建立了多个军事基地。是伊朗威胁国际和平与安全，还是美国？！”

这位伊朗高级外交官表示：“伊朗的核计划一直是和平的，并受到原子能机构的严格监督。三十多年来，犹太复国主义政权一直在谈论伊朗的原子弹，欺骗公众舆论和一些国家，但这个原子弹在哪里？！一个拥有各种大规模杀伤性武器、又不加入相关国际条约、并且其八十年黑暗记录充斥着侵略、犯罪和野蛮行为的政权，却对一个《不扩散条约》成员国提出不实指控，这难道不可笑吗？！”

副外长表示：“根据《宪章》第51条的自卫主张只有在发生武装袭击时才有效，在没有此类袭击的情况下，使用武力将被视为侵略。然而，美国和犹太复国主义政权并未遭到伊朗的武装袭击。”

法国国防部长承认军事参与支持该政权

加里巴巴迪继续说道：“尽管大多数国家谴责犹太复国主义政权和美国对我国的侵略，但在此期间，三个欧洲国家、安理会、理事会和国际原子能机构以及原子能机构总干事却采取了偏袒行为，未能履行其职责。请注意，伊朗遭到了两个核武器国家的侵略，但美国及其支持者阻止了安理会和理事会决议的通过。德国总理将犹太复国主义政权的侵略描述为‘他们的肮脏工作’。法国国防部长承认在军事上参与支持该政权。英国首相在毫无根据的政治言论中，将伊朗和平核计划视为威胁，从而使袭击合法化。原子能机构总干事非但没有谴责这些袭击，反而仍在寻求检查被袭击的设施，当然是为了确定袭击对核设施的影响程度。”

袭击受保障的核设施是一项重大罪行

这位伊朗高级外交官说：“这种沉默、对侵略的支持以及不作为，正在危及国际法治。这难道就是安理会所捍卫的多边主义和维护国际和平与安全吗？这难道就是《宪章》为人类所承诺的公正吗？如果安理会无法履行其职责，那么哪个机构应该保护国际和平与安全？！”

他补充说：“袭击受保障的核设施是一项重大罪行。理事会和安理会未能通过谴责决议，以及原子能机构总干事和安理会一些常任理事国未能谴责这些袭击，这能向原子能机构成员国传递什么信息？！为什么这些国家和机构对犹太复国主义政权不遵守《不扩散条约》以及该政权发展核武器计划保持沉默？！这种沉默难道不是向伊朗这样的国家传递这样的信息：如果你不是《不扩散条约》的成员国，你不仅没有义务，反而会得到奖励并享有豁免？！”

违反“禁止侵略”强制性规范

他补充说：“根据国际法，实施国际不法行为应承担国际责任，行为人有义务赔偿损失和不再重犯。”

这位伊朗高级外交官说：“伊朗伊斯兰共和国在坚定和合法地捍卫其人民和领土的同时，将通过外交、法律和国际司法途径，包括通过国际法院和法庭，追求其所有权利以实现正义。各国不得承认因违反国际强制性规范而产生的状况，否则将对其承担国际责任。以色列政权和美国对伊朗的侵略行为，违反了‘禁止侵略’的强制性规范，第三国不得承认其为合法行为，也不得为维持此类状况提供帮助或协助。”

三个欧洲国家不具备法律地位

这位伊朗高级外交官说：“一个《不扩散条约》中的核武器国家和一个《不扩散条约》之外的核武器政权，对一个处于国际原子能机构保障监督下的《不扩散条约》成员国的核设施进行了军事袭击。现在，三个欧洲国家，其中两个是联合国安理会常任理事国，它们违反了安理会第2231号决议的规定，公开表示要恢复安理会制裁，这些制裁在二十年前因被袭击并声称已摧毁的同一设施的活动而实施，并因《联合全面行动计划》而终止。”他补充说：“这种双重标准以及安理会成员国自身对联合国安理会原则和目标的漠视，实在令人难以理解。”

加里巴巴迪表示：“三个欧洲国家不具备法律地位，鉴于它们未能履行其在《联合全面行动计划》下的关键义务，并在最近的侵略中支持了侵略者，任何试图启动‘快速恢复’机制的企图，特别是在一项已中止执行七年的协议上，都被视为滥用和非法，必须予以拒绝。”

历史将作出评判

这位伊朗高级外交官说：“我们相信和平不是通过炸弹和强迫来实现的，而是通过尊重权利、正义和外交来实现的。侵略正常化必须明确拒绝。”

他说：“安理会不应成为某些大国利益的工具，而应成为所有国家（无论其大小、力量或政治倾向）正义、和平与安全的守护者。”

加里巴巴迪补充说：“不幸的是，我们必须坦率地宣布，安理会未能或不愿对某些国家主权受到公然侵犯、军事占领领土、种族灭绝、非法经济封锁以及支持国家恐怖主义等行为作出适当和果断的回应。这些失败的清单很长，令人担忧。”

他表示：“历史将评判安理会是否正确履行了其对各国人民的庄严职责。改革、审议和回归《联合国宪章》基本原则的机会仍然存在，但这个机会不是永恒的。”

不要有人误判

他指出伊朗是一个热爱和平的国家，并提醒道：“但不要有人误判。我们将在侵略面前团结一致，果断反击，给侵略者一个严厉的教训。”

加里巴巴迪继续说：“最近的侵略发生在我们与美国进行核谈判期间，这本身就表明美国在谈判中并不真诚，核计划也只不过是一个借口。伊朗的敌人目标是伊朗的独立和民族团结，但我们强大的武装部队和团结的人民彻底挫败了他们。伊朗昂首挺立，坚定不移。”副外长说：“我们不寻求战争，但我们将像狮子一样凶猛地捍卫我们的人民和国家。侵略者应该知道，他们的阴谋将失败，而伊朗将屹立不倒。”