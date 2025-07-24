萨尔达尔·穆萨维：伊斯兰革命卫队和空天军已捍卫抵抗旗帜/人民始终坚定地捍卫国家

据国际先知家庭通讯社（ABNA）报道，伊斯兰革命卫队空天军司令萨尔达尔·穆萨维在一次电视采访中表示：“幸运的是，在关键时刻，你们能够以艺术的方式，在叙述事件真相方面发挥宝贵作用。你们所描绘的，反映了12天真实战斗的场景，以及伊斯兰革命历史的延续。”

他补充说：“这场革命在32位烈士的领导和伊玛目霍梅尼（愿主怜悯他）的指引下开始，并由最高领袖继续领导；在这样一个国家，放弃这面旗帜的念头从未有过，也永远不会有。”

萨尔达尔·穆萨维强调：“伟大的伊朗民族，我们为其服务，是这条道路的后盾。伊朗伊斯兰共和国武装部队，特别是伊斯兰革命卫队及其空天军，将自己视为这场运动的旗手，并将始终努力维护和高举这面旗帜。”

他回忆道：“烈士哈吉·哈桑·德黑兰尼-穆加达姆阁下的言论中所使用的语言和概念，显示了这位伟大人物的灵魂之伟大，而我们，用他自己的话来说，是‘导弹之子’，我们自豪地延续着他的道路。”

在实践中展现的圣战和勇气文化

伊斯兰革命卫队空天军司令补充说：“烈士们，特别是萨尔达尔·哈吉·阿米尔·阿里·哈吉扎德烈士和马哈茂德·巴盖里烈士，在这个集体中留下的勇气和圣战文化，今天在各个领域都得到了体现。毫无疑问，你们用艺术所描绘的画面，正是我们所有人肩负的使命的体现；愿真主保佑，直到我们生命尽头，只要我们血管中流淌着鲜血，我们将继续承担保卫伊斯兰革命的这项伟大责任。”

他强调：“我们以文明和末世论的眼光看待这场革命；这是一场为伊玛目马赫迪（愿主加速其降临）的到来作铺垫的革命。毫无疑问，在最高领袖的领导下，这条光明之路将根据在烈士道路上所迈出的步伐和能力继续前进。”

萨尔达尔·穆萨维补充说：“我们衷心感谢各位艺术家，特别是你们，在维护和延续这一圣战运动中发挥了有效作用，我们也特别感谢你们创作了这部美丽而永恒的作品，并希望你们在未来的道路上取得更大的成功。”

人民始终坚定地捍卫国家

伊斯兰革命卫队空天军司令接着说：“事实上，我们每个人都肩负着使命和责任。伟大的伊朗人民已经无数次地表明，他们是如何以坚韧不拔和奉献精神，有效参与保卫国家、家园和伊斯兰政权的。

他补充说：“事实上，只有最高领袖才能定义人民真正的地位和尊严；因为这些人民始终听从他的指挥，我们也要承认，在任何情况下我们都有自己的角色和职责，必须及时履行。今天，我们也必须从这样的视角来看待这个国家——一个反复出现的阿舒拉，它可能还会再次出现。”

萨尔达尔·穆萨维提醒道：“我们必须为任何情况做好准备，但更重要的是，要正确认识我们在这个领域中的责任；我们必须能够在需要时像殉道者之主（伊玛目侯赛因）一样进入战场。”

他强调：“今天，我们的国家，依靠着哈吉扎德烈士、萨拉米烈士、拉希德烈士、穆罕默德·巴盖里烈士以及其他光荣烈士等伟大烈士的道路，坚定不移地屹立着。”

烈士之路应成为我们今日行动的榜样；革命旗帜必须交到其真正的主人手中

伊斯兰革命卫队空天军司令强调：“在这条道路上留下来的人们肩负着重大的使命；那就是在这个领域进行圣战，以便在真主的恩典下，获得真主的祝福和烈士的祈祷。”

他补充说：“如果我们希望自己有一个好的结局，我们必须看看烈士们是如何生活的，他们是如何战斗的，以及他们走了怎样的道路，我们也必须继续走同样的道路。”

萨尔达尔·穆萨维提醒道：“如果我们在讲话结束时想有一个祈祷，那就是祈求全能的真主，让我们的结局像烈士一样，让我们的生命以善良和幸福告终；因为除了殉道之路，没有真正的救赎之路。”

他强调：“殉道必须伴随着伊斯兰的胜利、伊斯兰革命的胜利，以及我们完成将你们用艺术描绘的旗帜，即必须交到其真正主人——伊玛目马赫迪（愿真主加速其降临）手中的那面旗帜，传递下去的伟大使命。”