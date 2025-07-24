佩泽什基安：特朗普关于伊朗核计划终结的说法是幻觉

据先知家庭通讯社（ABNA）报道，伊朗总统“马苏德·佩泽什基安”在接受半岛电视台采访时宣布，伊朗已准备好应对犹太复国主义政权的任何军事行动，并声称摧毁伊朗核计划只不过是幻觉。

在上次六月（霍尔达德月23日）对伊朗发动12天强制战争后，他首次接受电视采访时表示，伊朗武装部队已准备好打击被占领土的深处。

伊朗总统提到了伊朗对被占领土深处造成的致命打击，并强调特拉维夫正在掩盖其损失。

佩泽什基安说：“犹太复国主义政权阻止任何关于伊朗导弹袭击成功的叙述，但其要求停战的请求证明了许多事实。以色列试图通过制造混乱和有针对性的袭击来削弱和瓦解伊斯兰共和国政权，但在此过程中失败了。”

伊朗总统强调：“伊朗不寻求战争，也不认为停火是必然的。伊朗将全力自卫。伊朗没有屈服，也永远不会屈服。我们重视外交和对话。”

关于美国最近对伊朗核设施的袭击以及美国总统唐纳德·特朗普声称这些袭击已彻底摧毁伊朗核计划的言论，佩泽什基安称之为幻觉，并表示：“我们的核能力存在于我们科学家的头脑中，而不是核设施中。我们强调伊朗核计划和铀浓缩的持续进行，并遵守国际法。”

伊朗总统指出德黑兰不寻求核武器，并强调：“未来与美国的谈判必须基于双方互利和双赢原则。”

佩泽什基安接着提到了在犹太复国主义政权对伊朗发动12天强制战争期间，该地区各国对伊朗的广泛支持，并称之为前所未有。

他谈到了伊朗准备与阿拉伯邻国和该地区其他国家共同制定集体安全概念，并就伊朗袭击卡塔尔乌代德基地一事强调：“伊朗没有袭击卡塔尔及其人民，而是袭击了针对伊朗的美国基地。我们理解卡塔尔人的立场和感受，我们当天就与卡塔尔埃米尔进行了对话。”

关于犹太复国主义政权在最近的战争中企图暗杀他一事，佩泽什基安表示，其目的是在暗杀军事指挥官之后，暗杀高级政治官员，以制造混乱和推翻政权。