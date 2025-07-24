以色列议会投票支持吞并约旦河西岸的提案

据先知家庭通讯社（ABNA）援引半岛电视台报道，以色列议会（犹太复国主义政权议会）以120名议员中的71名多数支持了吞并约旦河西岸的提案。

议会开始就一项法案进行讨论，该法案支持对被占领的约旦河西岸行使主权的呼吁。

这项法案是在议会夏季休会前由执政联盟的一些成员提出的。

犹太复国主义政权司法部长亚里夫·莱文表示支持这项法案，并称他将投票赞成通过。

此外，来自“宗教犹太复国主义”、“利库德集团”、“沙斯党”和“以色列家园党”的议员都宣布反对这项法案。

这项法案并非具有法律约束力的法律，而是一种立场声明，不强制以色列政府做出此类决定。

国家安全部长伊塔玛尔·本-格维尔在议会发言中呼吁以色列在战后阶段对加沙地带实行完全和绝对的控制。

以色列议会（犹太复国主义政权议会）内对该法案的反对意见

与此相反，以色列反对派批评了这项决议草案。

一名工党议员表示，这项草案的目的是掩盖本雅明·内塔尼亚胡“血腥”内阁在所有战线的失败，掩盖其在管理加沙战争方面的失败，并为极端分子逃避兵役提供可能。

以色列议会（犹太复国主义政权议会）内阿拉伯议员的批评

阿拉伯联合名单（以其主席曼苏尔·阿巴斯的名义）提出了一个反提案，要求在以色列旁边建立一个巴勒斯坦国，并实现安全、和平与参与。

来自联合阿拉伯名单的议员艾哈迈德·提比提出了一项替代决议，要求尊重所有与巴勒斯坦问题相关的国际决议。

提比表示，约旦河西岸的占领计划等同于种族清洗。他还呼吁结束对加沙的战争，结束那里的饥饿，承认巴勒斯坦国，并结束占领。