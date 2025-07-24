印尼圣裔组织强调对巴勒斯坦和伊朗的原则性支持

据先知家庭通讯社（ABNA）报道，印尼圣裔组织（ABI）强调，在犹太复国主义政权发动袭击后，其持续而原则性地支持巴勒斯坦人民的事业以及伊朗伊斯兰共和国的合法自卫权。该组织还反对将当前冲突简化为宗派问题的观点。

在该组织于2025年7月21日星期一发布的一份声明中，该组织主席“乌斯塔兹·扎希尔·叶海亚”宣布，该机构的支持是基于伊斯兰价值观、普世人道原则，以及印度尼西亚宪法中反对一切形式殖民和占领的规定。

声明指出：“巴勒斯坦是一个被占领并被剥夺基本权利的民族；而伊朗是一个公开捍卫巴勒斯坦人民权利的国家，并且其自身已成为犹太复国主义政权直接军事袭击的目标。”

这个总部设在雅加达的组织将伊朗对犹太复国主义政权侵略的军事回应描述为国际法框架内的“合法自卫权”，并援引了《联合国宪章》第51条，该条规定了各国在面对武装袭击时拥有合法自卫权。

不是宗派冲突

印尼圣裔组织强调，他们的立场既非出于权力政治，也非宗派主义。声明继续指出：“我们对巴勒斯坦和伊朗的支持，并非出于宗教偏见或权力政治，而是基于社会正义、民族主权以及反对外国霸权的原则。”

该组织还引用《古兰经》黄牛章第194节（其中明确规定了对侵略采取对等回应的权利），从而从宗教基础上论证了其立场。

在ABNA于7月22日星期二收到的一份声明的结尾，印尼圣裔组织呼吁穆斯林和印尼人民在面对全球事态发展时，保持公正、清醒的视角，摆脱宗派偏见，并抵制误导性和分裂性的叙事。

印尼圣裔组织是一个伊斯兰机构，致力于弘扬伊斯兰传统中圣裔（Ahlulbait）学派的价值观。此份声明发布之际，中东局势正受到犹太复国主义政权、巴勒斯坦和伊朗伊斯兰共和国之间近期冲突的严重影响。