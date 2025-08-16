巴基斯坦北部洪灾造成200多人死亡

据国际 Ahlul Bayt (ABNA) 通讯社报道，巴基斯坦北部因洪水和山洪暴发，至少有210人丧生，其中包括5名救援人员，他们的直升机不幸坠毁。

突如其来的暴雨在巴基斯坦西北部的开伯尔-普赫图赫瓦省、北部的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦省和巴控克什米尔地区引发了洪水和山体滑坡。

根据开伯尔-普赫图赫瓦省省级灾害管理局的官方统计，该省至少有189人在洪灾中丧生，其中包括163名男性、14名女性和12名儿童。由于洪水仍在持续，救援行动仍在进行，伤亡人数可能会进一步上升。

早些时候，开伯尔-普赫图赫瓦省政府宣布，一架被派往巴焦尔地区运送救援物资的救援直升机失去联系。几小时后，巴基斯坦政府在一份声明中证实，直升机已经坠毁，机上5名乘客全部遇难。

开伯尔-普赫图赫瓦省的官员表示，由于持续降雨、洪水和正在进行的救援行动，目前无法对损失进行准确评估。

巴基斯坦媒体报道称，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦省至少有10人死于洪灾。这场灾难导致大片农田被毁，多处房屋被淹，并导致一些主要道路被封锁。

在巴控克什米尔地区，当局报告称，穆扎法拉巴德市至少有8人死亡。洪水还冲走了尼勒姆河谷地区的6座吊桥。

自去年6月底以来，季风降雨在巴基斯坦全国，特别是在开伯尔-普赫图赫瓦省和北部地区，造成了广泛的破坏，引发了洪水、山体滑坡，并导致数十个家庭流离失所，被迫撤离到安全地区。