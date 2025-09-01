国际种族灭绝研究协会：以色列在加沙犯下种族灭绝罪行

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，国际种族灭绝学者协会（IAGS）主席宣布，该组织通过决议确认以色列在加沙地带的行为符合法律定义的种族灭绝标准。

该决议获得了国际种族灭绝学者协会500名投票成员中86%的支持率。

根据该决议，以色列在加沙的政策和行动符合1948年《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》第二条规定的法律定义。

该协会报告指出，自2023年10月7日起，以色列政府持续实施一系列系统性的广泛暴行，包括危害人类罪、战争罪和种族灭绝罪。这些行为包括对平民和民用基础设施的无差别袭击，包括医院、住宅、商业建筑及其他设施，同时还实施酷刑和剥夺食物与水。

报告特别强调，以色列军队已造成超过5万名儿童伤亡，这一行为被视为种族灭绝的指标之一，因其旨在摧毁人类群体的生存基础。此外，针对救援人员、医疗工作者和记者的袭击也属于此类罪行。

报告表明，以色列为回应10月7日袭击所采取的行动并非仅针对"哈马斯"抵抗运动，而是以整个加沙人口为目标。

该协会指出，国际社会有责任根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》履行义务，防止此类罪行发生。

报告最后明确表示，针对特定群体成员所谓的安全行动——即以色列所称的反哈马斯安全行动——往往成为大规模屠杀和集体种族灭绝的借口。