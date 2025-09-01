英国外交大臣：伦敦将于下月内走向承认巴勒斯坦国

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，根据《卫报》的消息，戴维·拉米预计将于本周一（9月10日）告知英国议会议员，该国仍打算在9月份承认巴勒斯坦国。

《卫报》接着表示，拉米将于周一在下议院发表讲话，并表明英国政府将采取这一行动，因为以色列未能满足英国首相基尔·斯塔默在7月底提出的任何条件。

一位未透露姓名的英国官员表示：“我们将评估关于承认（巴勒斯坦国）的所有条件。但就目前情况而言，我们正朝着在本月底前承认的方向前进。”

英国首相基尔·斯塔默于7月29日在内阁会议上宣布，该国政府计划在9月联合国大会会议之前承认巴勒斯坦国，除非以色列政权采取根本性步骤来结束加沙的危机局势并承诺和平进程。

英国政府的官方声明称：“英国将于9月联合国大会会议之前承认巴勒斯坦国，除非以色列政权采取有意义措施结束加沙的灾难性局势、达成停火、明确宣布不会吞并约旦河西岸，并承诺致力于以实现两国方案为目标的可持续和平进程。”

与此同时，美国网站Axios在一篇报道中写道：以色列正在考虑吞并约旦河西岸部分地区，以回应承认巴勒斯坦国的努力。

这家接近犹太复国主义政权在美国游说团体的媒体补充说：以色列内阁正在认真考虑将约旦河西岸被占领土的部分地区吞并，以此作为对多个西方国家即将承认巴勒斯坦国的报复性行动。