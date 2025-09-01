也门：我们袭击了一艘以色列油轮

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，也门武装部队在一份声明中宣布，其袭击了位于红海北部水域的以色列油轮“斯卡莱特·雷”（Scarlet Ray）。

也门武装部队补充说：“此次海上行动使用了一枚弹道导弹实施，蒙主恩佑，已直接命中该犹太复国主义船只。”

声明称：我们将通过阻止以色列船只或前往被占领巴勒斯坦港口的船只通行，继续支持巴勒斯坦人民。我们将继续轰炸被占领巴勒斯坦境内的以色列目标。

声明另一部分写道：我们的行动将继续，直到侵略停止并完全解除对加沙地带巴勒斯坦人民的围困为止。

