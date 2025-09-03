联合国：自政变以来缅甸军队已杀害7100多名罗兴亚穆斯林

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，该报告指出，若开邦日益严重的危机让人想起"2017年缅甸军队犯下的可怕罪行"，并报告了谋杀、酷刑、焚烧村庄和强制集体流离失所事件的增加。

根据提供的统计数据，截至目前，已有超过29,560人因政治原因被拘留，超过22,000人仍被关押在军方控制的监狱中，无法获得公正审判。

联合国还报告称，由于若开邦冲突加剧，数十万人流离失所，并宣布自2023年11月以来，约有15万名罗兴亚穆斯林逃往孟加拉国，加入了该国先前已有的100万穆斯林难民行列。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克提到"军方针对平民无差别攻击的广泛模式"，指控缅甸军队犯下多起强制流离失所、强迫失踪、任意拘留和财产破坏行为。他强调，2017年看到的死亡和破坏景象如今正在重演。

蒂尔克对缅甸持续侵犯人权以及肇事者逍遥法外表示担忧，再次呼吁联合国安理会将缅甸案件完整移交给国际刑事法院。

他还呼吁立即采取行动结束针对缅甸人民的无差别暴力，并强调必须为多年来遭受暴力、饥饿和流离失所的人们提供人道主义援助。

蒂尔克要求成员国通过向冲突各方施压，为人道援助准入创造条件，并支持国际社会追究违反国际法者责任的努力。