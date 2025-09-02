比利时承认巴勒斯坦国

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，比利时外交部长马克西姆·普雷沃周二宣布，该国决定承认巴勒斯坦并对犹太复国主义政权实施制裁。

比利时外交部长普雷沃在社交媒体X上表示："比利时将在联合国大会上承认巴勒斯坦，并对以色列政府实施严厉制裁。"

普雷沃补充说，这一决定是"鉴于巴勒斯坦特别是加沙的人道灾难"、"以色列的暴力行为和不遵守国际法"以及比利时"防止任何种族灭绝风险的责任"，并为加大对以色列政府的压力而作出的。

比利时外长强调，严厉制裁措施包括禁止进口以色列定居点产品，将两名以色列极端部长和多名暴力定居者列入"不受欢迎人物"名单等。

普雷沃还指控哈马斯犯有反犹太主义行为，并表示该巴勒斯坦运动的领导人也将被列入比利时的不受欢迎人物名单。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙近期宣布即将承认巴勒斯坦国。在此决定之后，其他欧洲国家领导人也采取了措施，加大对以色列政权的国际压力以停止在加沙的战争和大规模杀戮。

澳大利亚、加拿大、芬兰、新西兰、葡萄牙、安道尔、马耳他、圣马力诺和卢森堡等国在法国倡议下联合发表声明，宣布了承认巴勒斯坦的决心。

此前已承认巴勒斯坦的国家如冰岛、爱尔兰、西班牙、斯洛文尼亚和挪威也对此计划表示支持。