以色列军队内部危机：征兵困难、信任缺失与士兵自杀潮

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，美国《华尔街日报》披露以色列军队在招募预备役人员方面遇到重大困难，大量士兵拒绝继续服役。部分士兵明确表示，其退出原因是以军对巴勒斯坦人的不道德行为。

该报采访的30多名以色列官兵表示，他们已达到心理崩溃临界点，并认为"无法通过常规军事手段击败哈马斯"，特别是考虑到该组织的游击战术。

面对长期多线作战带来的部队疲乏和战争质疑，以军指挥官甚至采取非常规征兵手段，包括通过WhatsApp学生群组发布招募信息，特别寻求战斗人员、医疗兵和狙击手参与为期70天的行动。

以色列《今日报》则曝光官方文件显示，以军在加沙行动中缺乏致胜基本战略。这份标红关键措施的文件包括全面封锁、隔离游击队员与平民、切断补给线等行动但这些既未实施也不在军方计划中。

据《国土报》报道，以色列安全指挥官与政治领导人之间的分歧与不信任已蔓延至军队内部，严重影响部队士气。

尽管危机重重，以色列《晚报》宣布以军计划自本周二起征召约6万名预备役人员，为加沙可能开展的军事行动做准备。

以色列官方媒体数据显示，自年初以来已有18名士兵自杀，超过去年全年的21例。仅七月份就录得7起自杀事件。

以军调查表明，多数自杀事件源于加沙战争带来的巨大心理压力。目前仍有超过1万名士兵因心理障碍和创伤后应激障碍（PTSD）症状接受治疗，但仅3769人被正式确诊为PTSD患者并接受专业治疗。

这一系列危机揭示了以色列军队在加沙战争及其带来的人道与心理后果中所承受的日益沉重的压力。