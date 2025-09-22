一篇关于“天空清真寺”的可读报告/位于波斯尼亚和黑塞哥维那东部高地的科斯拉特清真寺

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在波斯尼亚和黑塞哥维那东部德里纳查河河谷海拔500米的显著绿色岩石之上，“科斯拉特清真寺”六个多世纪以来一直如同该国天空中的一颗明珠般闪耀；这座清真寺因其特殊地位而得名“天空清真寺”。

科斯拉特清真寺的历史超越了其建筑本身。在奥斯曼人到来之前，此地是一座中世纪堡垒，用于守护商队免受强盗侵害。随着伊斯兰教的传入，它变成了一个崇拜和礼拜的场所。十五世纪著名的奥斯曼旅行家“埃弗利亚·切莱比”写道，该清真寺建于穆罕默德法提苏丹时期；正是这位君主攻占了君士坦丁堡，铸就了伊斯兰历史上的一个里程碑。

科斯拉特清真寺不仅是一个礼拜场所，更是波斯尼亚伊斯兰和社会传统的守护者。几个世纪以来，这座清真寺在主麻日和伊斯兰节日接待礼拜者，并在干旱年份举行祈雨祷告。宗教教师们曾将孩子们带到这座清真寺，通过集体祈祷和恳求，让他们与安拉建立更深的联系。人们甚至普遍相信，清真寺崇高而神圣的土地能为病人带来治愈与安宁。宗教在人们生活中这种鲜活的存在，使科斯拉特清真寺超越了一座单纯的历史建筑。

在针对波斯尼亚穆斯林的战争后科斯拉特的重生

1993年，在波斯尼亚战争（1992-1995）最激烈的时候，波斯尼亚塞族部队作为种族清洗政策的一部分，摧毁了数百座清真寺和伊斯兰中心，企图消灭波斯尼亚穆斯林的存在和身份。科斯拉特清真寺作为该地区最古老、最具象征意义的清真寺之一也在这一时期被焚毁，化为一片灰烬。但是，波斯尼亚人民回归他们的根源，重建了这座历史清真寺。

如今的“天空清真寺”不仅是吸引游客的景点，更是伊斯兰文化在波斯尼亚韧性的象征。对此，诺贝尔奖得主“伊沃·安德里奇”曾说：“如果不了解科斯拉特，怎能自称是波斯尼亚人？”这句话充分表明，波斯尼亚人民的身份认同与这座伊斯兰场所紧密相连。科斯拉特清真寺是一个鲜活的见证，表明伊斯兰教在波斯尼亚并非处于阴影之下，而是屹立于天空之巅，几个世纪以来一直向一代代人传递着信仰、坚韧和希望的信息。