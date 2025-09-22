达武特奥卢警告埃尔多安：未实现加沙停火前，勿与美国达成贸易协议

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，土耳其未来党主席、前外交部长艾哈迈德·达武特奥卢向总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安发出信息，建议在加沙实现停火之前，不应与美国达成任何贸易协议。

他还要求埃尔多安在即将进行的华盛顿之行中，向美方强加自己的议程。

达武特奥卢在其社交网络X的账号上发文，回应了美国总统唐纳德·特朗普邀请埃尔多安访问华盛顿一事，并警告说"特朗普的行为可能会带来一些意想不到的情况"。

他提及即将于9月22日至23日举行的联合国大会会议，并表示：此次访问的时间安排意味深长，特朗普邀请埃尔多安的目的是为了阻止在联大上出现可能令美国不悦的立场，即使这些立场包括批评以色列。

达武特奥卢强调，埃尔多安在其言论中严厉批评了本雅明·内塔尼亚胡，但避免直接批评特朗普。他补充说，特朗普的言论更多地集中在商业问题上，如出售波音飞机、F-16和F-35战机，其行为方式就像美国公司的首席执行官，一心只想推销产品。

他指出，土耳其因购买俄罗斯S-400防空系统而被排除在F-35战机项目之外，此事导致与北约关系紧张。达武特奥卢预测，特朗普在与埃尔多安会晤时将要求解决这个问题。

他还批评特朗普忽视了加沙危机、叙利亚和乌克兰战争等重要问题，并呼吁埃尔多安带着明确的信息前往华盛顿：即要求加沙停火、叙利亚和中东局势稳定以及结束俄乌战争。

最后，达武特奥卢强调，埃尔多安必须怀着尊严和体面出席华盛顿的会议，并且不要忘记他是8500万土耳其公民和土耳其数百年历史遗产的代表。