意大利民众举行大规模示威支持巴勒斯坦/意大利法律界人士呼吁停止加沙种族灭绝

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，今日周一，意大利多个城市的数十个广场和街道将举行大规模示威活动，以支持巴勒斯坦和加沙人民。

此次抗议活动与"USB"工会发起的总罢工呼吁同时进行，目前已宣布的集会场次超过75场，并且每小时都在增加，这在意大利抗议历史上是一次前所未有的行动，具有显著意义。

示威组织者呼吁民众聚集到各城市广场，向意大利政府施压，要求其停止与以色列占领政权的所有合作形式。他们还要求抗议者和罢工者呼吁捍卫加沙、停止种族灭绝、反对军备竞赛和战争，并支持正驶向加沙的"全球抵抗船队"。

示威活动计划在特伦托、贝加莫、都灵、米兰、热那亚、博洛尼亚、佛罗伦萨、比萨、佩鲁贾、佩斯卡拉、里窝那、卡利亚里、罗马、那不勒斯等意大利数十个城市举行。

与此同时，超过200名意大利法学家、律师和人权活动家发表声明，呼吁停止在加沙的种族灭绝。声明中指出："面对有关加沙平民居民生命权及其他基本人权遭受系统性和持续性侵犯的新闻，沉默不再是可接受的选项。"

声明签署者强调，意大利政府根据其宪法和国际义务，有责任保护基本权利并追究国际罪行。他们还宣布，将与律师界和大学合作，在法院的预备会议中宣读国际刑事法院规约序言，以要求所有机构尊重法律和平民权利。

截至目前，已有来自意大利各地法院和大学的238名法官、检察官和律师签署了该声明，并称其是为正义发声、支持加沙人民权利之举。