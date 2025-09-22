加沙战争后果：犹太复国主义政权合同遭取消并陷入国际孤立

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，随着犹太复色主义政权对加沙地带袭击的加剧，该政权与各国的贸易关系正面临严重危机。根据以色列媒体报道，许多出口合同已被取消，甚至一些“友好”国家也要求将其与以色列公司的会晤和合作保密。

据“Ynet”网站报道，欧洲和美国公司已拒绝延长与以色列方面的出口合同，一些分销网络也已“无限期”停止进口以色列产品。

在此背景下，信用评级机构“穆迪”的一个专家代表团已访问特拉维夫，并对以色列信用评级可能被下调发出警告。一位经济官员表示：“如果评级不被下调，那将是一个奇迹。”

据经济消息人士称，加沙战争期间安全开支的急剧增加，引发了对预算控制和财政赤字增加的严重担忧。以色列制造商协会主席也强调，“以色列品牌”已严重受损，国家经济可能会倒退多年。

以色列制造商协会主席还透露，一个友好国家要求删除与以色列公司会议的图像；此举旨在避免政治后果。

一位以色列出口商也表示，在（以色列）宣布意图占领加沙并广泛传播袭击平民的图像后，全球舆论强烈反对以色列，经济界人士普遍感到完全孤立。

根据以色列制造商协会对132家公司进行的调查，约半数出口商失去了合同，76%的出口商表示其出口受到直接损害。同时，71%的合同取消出于政治原因并与加沙战争相关。

欧盟在取消合同中所占份额最大，84%的公司报告在该地区合作中断。在美国，31%的出口商也面临类似决定。

半数新客户也拒绝与以色列公司合作，49%的出口商在运输、海关和港口方面面临前所未有的困难。

经济分析人士认为，这场危机是加沙战争以及以色列总理关于将以色列转变为“封闭系统”言论的直接结果；此事已引起投资者对安全成本上升和财政赤字加剧的担忧。