巴西外长在联合国：必须坚决制止加沙的种族灭绝

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在联合国大会倡议于纽约举行的和平解决巴勒斯坦问题国际会议期间，巴西外交部长毛罗·维埃拉以明确和批评性的语气，谴责了以色列在加沙地带的战争罪行，并呼吁国际社会对种族灭绝采取实际行动。

维埃拉在讲话中表示："面对可信的种族灭绝指控时，仅援引国际法是不够的；我们必须坚决地执行它。"

此番言论发表之际，以色列对加沙平民的无情袭击仍在继续，在被围困和严重饥饿的条件下，巴勒斯坦儿童成为暴力和全球漠视的受害者。

据报道，巴西和塞内加尔共同主持了本次会议的八个工作组之一。该工作组的核心活动是促进尊重国际法，并努力实施两国方案。

巴西外长随后向包括联合国、欧盟和阿拉伯国家联盟在内的超过55个国家和国际组织的代表提出了结束巴勒斯坦危机的五项关键建议。

这些建议包括：

-承认巴勒斯坦国，并接纳其为联合国正式成员国

-在法律上区分以色列与被占领的巴勒斯坦领土

-反对吞并和扩张非法定居点

-确保人道主义工作人员受到保护

-对暴力定居者实施制裁，并采取法律反制措施以防止违法行为

在同一会议上，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯也谴责了将饥饿作为战争工具的行为。他表示：

"冲突持续引发饥饿——从加沙到苏丹及其他地方。饥饿加剧不稳定并削弱和平。我们绝不能接受将饥饿用作战争武器。"