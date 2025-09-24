加沙遇难人数升至65,419人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦加沙卫生部宣布，在过去24小时内，该地区有37人遇难，另有175人受伤。

其中5名遇难者是在援助分发中心殉难的，另有20人受伤，使得此类事件的遇难总人数达到2,531人，受伤总人数超过18,531人。

自2025年3月18日新一轮侵略开始至今，已有12,823人遇难，另有54,944人受伤。

计入这些数字后，自2023年10月7日"阿克萨洪水行动"开始至今，加沙地带的总遇难人数已达到65,419人，受伤人数达到167,167人。

犹太复国主义政权于2023年10月7日对加沙地带发动战争，主要目标有两个：消灭哈马斯运动和救回被扣押的犹太复国主义人员。但该政权未能实现这些目标，被迫与哈马斯运动达成协议，进行被扣押人员交换。

根据哈马斯与犹太复国主义政权于2025年1月19日达成的协议，加沙地带实现了停火，并根据协议交换了一批被扣押人员。然而，随后犹太复国主义政权拒绝进入第二阶段停火谈判，并于2025年3月18日星期二凌晨违反停火条款，重新开始了对加沙地带的军事侵略。

自2023年10月7日开始并持续至今的犹太复国主义政权对加沙人民的侵略战争中，该政权实施了有计划性的罪行。这些罪行的显著特征之一是有意袭击居民区、学校、医院、流离失所者营地以及援助分发点附近饥饿的民众。