伊朗领袖言论在全球媒体中广泛反响；"伊朗领袖对特朗普说：继续痴心妄想吧！"

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，伊朗革命领袖大阿亚图拉·哈梅内伊针对美国总统关于"摧毁伊朗核工业"的"痴心妄想"所发表的言论，于本周一在接见各体育项目冠军及国际科学奥林匹克奖牌获得者时提出，受到了国际和地区媒体的特别关注。

革命领袖对唐纳德·特朗普所说的"你做梦以为自己摧毁了伊朗的核能力"这句话，吸引了许多通讯社和新闻来源的关注。

路透社以标题"哈梅内伊对特朗普说'继续做梦吧'"报道称：伊朗最高领袖称美国前总统关于摧毁伊朗核工业的声明"不真实且空洞"。

该通讯社补充说：伊朗领袖拒绝了特朗普的谈判提议，并驳斥了美国摧毁伊朗核能力的说法，他表示：特朗普说自己是个交易能手，但如果一项交易伴随着胁迫，且其结果已预先确定，那么这就不是交易，而是强加和霸凌。

以色列《国土报》也突出了革命领袖对特朗普所说的"做梦"言论，并写道：哈梅内伊告诉特朗普，在"梦里"去看见自己摧毁了伊朗的核能力吧。

印度《印度教徒报》网站报道了革命领袖今天的言论，写道：伊朗领袖哈梅内伊拒绝了特朗普的谈判提议，并否认美国摧毁了伊朗的核能力。

该网站补充说：哈梅内伊表示，"美国总统自豪地说他们轰炸并摧毁了伊朗的核工业。好吧，继续做梦吧！"

从被占领土播出的i24新闻网关注了"继续做梦吧"这句话，并写道：哈梅内伊嘲笑了特朗普关于摧毁伊朗核计划的声称。

该新闻网站补充说：德黑兰当时承认了物质损失，但声称其敏感设施完好无损，核活动"不间断地"继续进行。

阿拉伯卫视台认为革命领袖的言论是"德黑兰与华盛顿之间紧张局势的升级"，并补充说，这些言论可能使两国之间任何可能的谈判进程更加困难。

这家沙特网络还提到了革命领袖言论的另一部分，写道：哈梅内伊强调"伊朗民族在压力面前不会退缩。"

美国网站《阿尔莫尼特》也突出报道了革命领袖的言论，标题为：哈梅内伊对特朗普说：关于摧毁伊朗核设施，"继续痴心妄想吧。"

多数西方媒体称，革命领袖今天的言论表明了抵抗和对美国不信任政策的延续，并将领袖对美国总统的这一回应视为德黑兰在面对任何重返核谈判时采取更严厉立场的标志。