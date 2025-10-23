德国逾40座穆斯林坟墓遭可疑破坏；仇恨犯罪动机正在调查中

德国埃森市一个专用穆斯林公墓内的超过40座坟墓，在一次可疑且出于仇恨动机的行为中遭到破坏。

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，德国埃森市一个穆斯林公墓的超过40座坟墓遭到破坏和亵渎。在此次袭击中，墓碑被推倒和砸碎，现场的鲜花和植物也被践踏。据称，此事是故意所为且属于仇恨犯罪的可能性很大。

不过，德国警方在其最新声明中表示，此次袭击肇事者的身份尚未查明，调查工作仍在继续，以识别并逮捕他们。

埃森当地一个协会对此行为表示极度震惊和遗憾，并呼吁加强安全措施和保护墓地。