加拿大威胁在内塔尼亚胡入境时逮捕他

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，加拿大总理马克·卡尼在接受彭博社采访时强调，如果本雅明·内塔尼亚胡进入加拿大领土，加拿大将逮捕他，从而执行国际刑事法院的命令。他说："加拿大将按照国际法行事。如果他入境，他将会被逮捕。" 这一立场延续了前总理贾斯汀·特鲁多自2024年11月以来的政策，当时国际刑事法院因以色列自2023年10月袭击加沙期间的战争罪例如使用饥饿作为战争工具和危害人类罪，而对内塔尼亚胡和约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

国际刑事法院上周驳回了以色列的上诉，并列举了"合理理由"认为这两人对截至2024年5月发生的罪行负责，而这场冲突已导致超过6万8千名巴勒斯坦人丧生。以色列不是国际刑事法院的成员国，它否认这些指控并拒绝承认该法院的管辖权，但包括加拿大在内的125个缔约国，如果被告进入其领土，则有义务执行这些命令。

这一声明是在加拿大于2025年9月21日在联合国正式承认巴勒斯坦国之后发布的，加拿大成为首个采取此举的七国集团成员国，其他一些国家也纷纷效仿。卡尼指责内塔尼亚胡政府通过其行动阻碍了一个可行的巴勒斯坦国的建立，并违反了联合国宪章。加拿大多次谴责以色列违反法律，包括使用饥饿作为"政治工具"，并于2025年4月支持武器禁运，将以色列对加沙的入侵与俄罗斯对乌克兰的入侵相提并论。

此外，以色列在海牙国际法院还面临一项关于种族灭绝的案件，该案件由南非因其涉嫌违反1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》而提起，其中包括2024年发布的临时措施，要求以色列停止种族灭绝行为并提供人道主义援助。