过去一周内定居者对巴勒斯坦人发起71次袭击

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，联合国人道主义事务协调厅宣布，在10月7日至13日期间，记录到以色列定居者在约旦河西岸发起了71次袭击，其中半数袭击与橄榄收获季节有关。

根据该报告，定居者的袭击发生在27个村庄，包括殴打农民、盗窃农产品和设备以及破坏橄榄树。这些袭击导致一些巴勒斯坦人受伤，他们的财产也遭受了损失。

据"抵抗隔离墙和定居点委员会"称，总共有48,728棵树受损，其中37,237棵是橄榄树。

当地消息来源向瓦法通讯社报告称，定居者在周二袭击了"瓦迪阿马尔"地区的农民，强迫他们离开土地，并向一名农民的车辆投掷石块，造成了损坏。此外，两天前，在同一地区，几名巴勒斯坦公民和一名外国活动人士因定居者的袭击而受伤。

定居者在周二早上放火焚烧了希伯伦南部"瓦迪朱瓦亚"地区的三个非居住用帐篷。反定居点活动人士福阿德·阿穆尔宣布，这些帐篷属于两名巴勒斯坦兄弟。

还有报告称，武装的定居者在巴勒斯坦人的农田里放牧他们的牲畜，并在祖韦达村毁坏了树木。

根据官方统计，自2023年10月7日至今，定居者总共对巴勒斯坦人及其财产发动了7,154次袭击，导致约旦河西岸33人遇难。