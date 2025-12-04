关于9·11后伊斯兰恐惧症与当今欧美政治裂痕关联的新分析

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，一项新的分析显示，始于9·11袭击和乔治·布什政府“反恐战争”之后的伊斯兰恐惧症和反犹太主义趋势，如今已成为西方政治的主流。作者强调，这些袭击将身份政治重新拉回关注中心，并改变了全球对穆斯林、移民和难民的态度。

根据该报告，在欧洲国家，极右翼政客如海尔特·维尔德斯等人，通过利用反伊斯兰情绪得以扩大其影响力。在某些情况下，伊斯兰恐惧症甚至上升到国家官方政策层面。

在美国，唐纳德·特朗普曾将一起枪击事件归咎于阿富汗移民，下令重新审查19个国家公民的绿卡（其中半数国家为穆斯林国家），并暂停向一些第三世界国家公民发放签证。同时，他面临着其支持者中反犹太主义情绪上升的问题；分析人士称，犹太复国主义政权在加沙战争中的行为，以及该政权被认为对华盛顿政策施加了过度影响，加剧了这一现象。

分析指出，特朗普的一部分选举基础正与他疏远，一些右翼活动人士指责他的政府将犹太复国主义政权和其他国家的利益置于美国公民利益之上。此外，包括塔克·卡尔森在内的一些有影响力的保守派人物以及一些福音派活动人士转变了对犹太复国主义政权的立场，在美国右翼阵营中造成了新的裂痕。

报告补充说，右翼阵营内部反对极端主义和反犹太主义的努力正面临严重挑战，尼克·富恩特斯、坎迪斯·欧文斯等极端人物在该阵营的媒体和政治空间中比以往更加活跃。一些共和党成员也对特朗普支持者中种族主义观点的蔓延发出了警告。