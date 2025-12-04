穆斯林在生活中拥有更多幸福感和满足感

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国信仰对生活影响研究所（IIFL）进行的一项新研究表明，有信仰和有宗教信仰的人拥有更高的情感健康水平。

此外，根据"Whitestone Insight"公司对来自基督教徒、穆斯林和无宗教信仰者三个群体的2068名英国成年人进行的在线调查，穆斯林持续报告了最高的生活满意度、对未来最乐观的态度以及面对生活挑战的最大信心。

三分之二的穆斯林表示他们能够应对生活中的任何事件，而在基督教徒中这一比例为48%，在无宗教信仰者中为36%。