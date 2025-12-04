以色列警告：伊朗将以数千架无人机和导弹进行报复

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义消息人士称，特拉维夫对伊朗可能使用数千架无人机和导弹进行报复的担忧日益增加。

犹太复国主义政权军队前空军指挥官阿米尔·埃舍尔在特拉维夫的一次安全会议上警告说，未来与伊朗及其盟友的战争将给以色列和其他国家带来前所未有的挑战。他表示，这场战争将伴随着数百甚至数千枚先进导弹和大群自杀式无人机的攻击。

此前，希伯来文报纸《新消息报》曾报道，以色列安全机构加强了对官员和军事工业科学家出国旅行甚至在国内的保护措施。特别是对国家安全部总干事"阿米尔·巴兰"的保护已升级，一个特别小组随行保护。

《晚报》补充说，军事情报局"阿曼"和行动部门决定将要人保护单位提升至旅级，并将保护范围扩大到较低级别的军官。

该报强调，伊朗不仅仅寻求打击军事人员，军事工业的管理者和科学家，如航空工业公司、拉斐尔公司、埃尔比特系统公司和国防研发部门的人员也面临威胁。因此，在这些人员出国旅行前，会进行安全评估以确定保护级别。

希伯来语第13频道播放了伊朗的画面，显示其正在重建美国和以色列袭击中受损的设施，以及伊朗先进导弹的生产情况。

与此同时，以色列消息人士指出，犹太复国主义政权的总理希望地区紧张局势升级，因为与真主党或伊朗的新战争可以实现他的政治和选举目标，并将公众注意力从国内问题，如哈瑞迪犹太人免服兵役、以及要求成立委员会调查最近战争的广泛呼声上转移开。这也是他在加沙相关协议上设置障碍、加剧与黎巴嫩的紧张关系以及挑衅性访问谢赫山的原因。