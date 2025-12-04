法国拉赫马清真寺亵渎《古兰经》事件后官方启动调查

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，法国内政部长宣布，就奥布-卢瓦尔省勒皮昂维莱市"拉赫马"清真寺发生的破坏和亵渎行为展开调查。事件起因是上周日早晨，在该清真寺的一间礼拜殿内，发现了被撕毁的《古兰经》及宗教书籍散落在地。

洛朗·努内兹在社交网络"X"上发表声明强调："反宗教行为在我们的共和国中没有立足之地"，并强烈谴责了这一行为。

作案者趁礼拜殿空无一人时潜入，撕毁了一些《古兰经》抄本并破坏了若干宗教书籍，未留下任何表明动机的信息或口号。

该宗教中心的一位负责人在其脸书页面写道："警方立即赶到现场，提取了指纹并扣押了监控录像硬盘。所发生之事是危险的行为，但仅限于物质损失，所有社区成员均安然无恙。"

大区长也宣布全力支持清真寺管理层，并表示安全部队已全面动员以查明此次袭击的方方面面。

法国穆斯林信仰委员会（CFCM）也谴责了这次袭击，称其为"一种伊斯兰恐惧症式的、危险的行为"，象征性地在礼拜场所针对了穆斯林的圣书。该委员会呼吁法国穆斯林对此类行为可能重演保持高度警惕。

另一方面，市议会反对派成员本杰明·索雷尔呼吁市民在省政府大楼前参加集会，以示反对"任何针对个人和宗教场所的暴力"。