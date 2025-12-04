科伦坡红清真寺：斯里兰卡穆斯林的历史象征

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，科伦坡的法尔清真寺，又称"红清真寺"，以其红白相间的穹顶和宣礼塔，一个多世纪以来一直是穆斯林在这个港口城市存在的象征。

在科伦坡市"佩塔"区密集的街道和喧嚣的市场中，一座红白相间的清真寺的穹顶和宣礼塔格外醒目；它在日常的纷扰中展现着宁静而坚定的存在。这座法尔清真寺，也被称为"红清真寺"，一百多年来，一直在诉说着居住在这个港口城市的穆斯林们的主麻日、集体礼拜和集会的记忆。

清真寺的建造始于1908年，并于1909年完工；它由居住在"佩塔"的印度裔穆斯林社区建立，旨在为日常礼拜和主麻拜提供一个固定场所。

其建筑师是一位名叫哈比布拉比的当地人士，他受到"印度-伊斯兰"风格和"印度-萨拉森"建筑线条的启发，创造了一座独特的清真寺：融合了伊斯兰精神、印度元素以及新哥特式和古典建筑的装饰。

清真寺以红色为底色、白色线条勾勒的景观，宛如红白丝线绣在城市石质画布上，这种引人注目的组合让人从远处就能辨认。清真寺的宣礼塔和钟楼，曾一度是驶近科伦坡港的水手们的标志和信号，让他们知道即将靠岸。

在清真寺的两层楼内，厚重的木柱和装饰性的木制覆盖物，让每位观者心中都油然升起敬意、宁静和神圣之感。

这座清真寺不仅是一座建筑；它还守护着那些在商业、移民和城市生活的交织中紧密相连的人们的记忆。在这里，不仅进行着礼拜，还建立和重建着社会联系、文化交流和集体认同。对许多人来说，这座清真寺是主麻日和节日的中心点；在这里，伊斯兰的团结和兄弟情谊得以体现。