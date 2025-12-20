革命领袖顾问兼助理：德黑兰与北京的战略关系需要在所有层面深化合作

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，领袖顾问兼助理在会见一批中国国际关系智库和研究机构负责人时，提到有必要仔细审视两国关系，称德黑兰与北京的关系是战略性的，并表示：伊朗与中国的战略关系需要在所有层面深化合作。

此次会见于今天（周一）中午前举行。穆罕默德·莫赫贝尔博士提到两国智库在介绍各方面潜力和提升互动水平方面的重要作用，他说："伊朗与中国作为两个战略伙伴的战略关系已有半个多世纪的历史，考虑到当今世界的变化，这种历史悠久的伙伴关系，要求两国在经济、文化和技术领域发展合作有更广泛的潜力，这凸显了两国智库在认识深化关系障碍以及准确介绍潜力方面的重要作用。"

确定国家利益委员会成员认为两国智库在识别交流障碍方面作用重要，他强调："伊朗和中国的国际关系智库应该相互履行其职责，介绍投资潜力，并增进两国人民之间的了解。"

他补充说："与此同时，研究人员的往来不应仅仅局限于年度会议和活动；而应该持续不断地进行，以便这种持续的交流能够促进两国人民之间更多的相互了解。"

领袖助理还将两国首都的相互潜力视为两国实力的组成部分，并表示："伊斯兰共和国所有机构都对与中国的关系抱有特别的关注和敏感度，迄今为止，两国之间已经签署了重要且具有战略意义的经济谅解备忘录，在此，我们希望不久前两国签署的两项经济一揽子计划能够尽快落实。"

莫赫贝尔博士接着提到伊朗和中国在对抗西方单边主义方面的共同点；将与中国的互动战略视为伊朗体系的既定战略，并提及伊中在应对西方对伊朗不公正制裁方面的合作，他补充说："我们欢迎与北京发展全方位关系，并认为两国智库之间举行联合会议，是真正落实深化经济、政治关系以及其他治理要素之路的重要一步。"

领袖助理还提到已为中方在伊朗投资准备了基础，他补充说："我国有一些项目在其他国家很少见。在石油、天然气和矿产领域，两国之间可以想象最高水平的合作潜力。"

据悉，此次会见是在德黑兰举行的第三届伊中智库论坛间隙举行的。会议开始时，中国人民对外友好协会副会长、复旦大学中东研究中心、上海交通大学中东研究负责人以及其他一些成员，就提升两国合作水平以及消除现有障碍发表了各自的观点。