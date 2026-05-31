据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道：近日美国和犹太复国主义政权对伊朗发动的战争再次改变了世界的地缘政治格局。如今，仅仅拥有军事扳机（指军事打击能力）和武力已不足以实现霸权和施加影响；相反，各国还可以通过其他途径改变全球方程式。随着霍尔木兹海峡的关闭，世界再次意识到一个古老的事实：海洋不仅仅是运输通道，更是全球影响力的关键。

据黎巴嫩《消息报》报道，纵观历史，大国始终在为控制海峡、水道和贸易路线而相互竞争。过去几十年来，美国一直视全球海上航线的安全为理所当然，并认为凭借其军事和商业实力，可以遏制海上运输中的任何干扰。与此同时，华盛顿正忙于管理危机、激化分歧以及在世界各地进行各种战争。

然而，中国早就开始进行大规模投资，以构建全球海上贸易网络，确保货物和商品的持续流通。北京很快意识到，仅凭对陆地的控制是不够的，对港口的控制及其管理具有决定性意义。美国对此的理解则姗姗来迟。今天，由于对世界港口的广泛影响力，中国已经具备了在地缘政治危机时期控制和甚至减缓全球供应链的强大能力。自上世纪90年代以来，中国就开始思考复兴"丝绸之路"，并通过发展基础设施将其贸易与世界连接起来，在全球各地的港口和各种项目中进行投资，为其贸易开辟最佳路线。

一带一路倡议

"一带一路"倡议（即"一带一路"），由习近平于2013年提出，被认为是21世纪最大的地缘政治和经济项目之一。该倡议旨在通过一个由港口、铁路、公路、能源和通信线路组成的庞大网络，复兴历史上的丝绸之路，将中国与亚洲、欧洲、非洲和中东连接起来。该倡议涵盖了146至150个国家，包括53个非洲国家、29个欧洲国家、22个亚洲国家、9个中东国家、12个太平洋岛国以及22个拉丁美洲和加勒比国家。该计划有两条主要路线：丝绸之路经济带和海上丝绸之路。丝绸之路经济带是一个陆路网络，从中亚延伸到欧洲。海上丝绸之路则是连接中国港口与印度洋和地中海的航线。中国将这一倡议定位为促进共同发展、扩大贸易和投资的合作项目。

珍珠链

在美国主要依靠军事实力、军事基地和战争来扩张其影响力时，中国选择了一条不同的道路。北京不是通过战舰，而是通过投资和基础设施建设的大门进入各个国家。在2000年至2025年间，中国以所谓的"珍珠链"或"海上丝绸之路"的形式，建立了一个庞大的港口网络。中国已资助了约363个港口项目，并在全球17个重要港口持有主要管理股份。此外，通过融资、开发和管理，中国在全球90个国家近168个港口建立了更广泛的影响力，总价值约240亿美元。

这种影响力的一个典型例子是希腊的比雷埃夫斯港，该港口现已完全由中国拥有，并成为中国进入欧洲最重要的门户之一。在非洲，加纳和喀麦隆的项目也加强了中国在大西洋沿岸的存在。在亚洲，中国在文莱的投资也便利了其进入能源通道的途径。如果说这些项目最初仅被视为追求经济回报的投资，那么如今它们已转变为获得战略影响力的工具。中国不仅追求经济利益，更是在寻求战略位置。港口管理具有特殊重要性，因为约35%的此类项目将运营权、管理权或所有权交给了中国公司。这意味着真正的权力掌握在那些控制船舶进出时间、泊位分配和数据管理的人手中。

瓜达尔港：一个战略范例

巴基斯坦的瓜达尔港被认为是中国"一带一路"倡议框架内最重要的项目之一。该港口使北京能够在不依赖马六甲海峡等路线的情况下进入公海，并降低面对潜在危机的脆弱性。瓜达尔是中巴经济走廊的主要枢纽，该走廊旨在将这个港口转变为该地区的商业、能源和运输中心。

随着该港口的启用，中国和巴基斯坦正努力将其打造成为贸易、能源转运和商品再出口的中心。在霍尔木兹海峡关闭以及美国对伊朗港口实施限制之后，德黑兰转向了瓜达尔港。该港口距离伊朗边境仅约120公里，位于阿拉伯海沿岸。巴基斯坦为鼓励通过该路线进行贸易，降低了对伊朗商品的关税。

伊朗船只的运输量部分从阿联酋港口（尤其是杰贝阿里港）转移至巴基斯坦港口，这被视为西亚贸易和能源线路更广泛重绘进程的一部分。中国也将瓜达尔视为其在阿拉伯海的一个关键支点，以及伊朗、巴基斯坦和中国三方物流轴的一部分。该港口在一定程度上减轻了伊朗贸易面临的压力，提供了替代的过境路线，实现了商品的存储和再出口，并弥补了因制裁造成的一部分困难。尽管如此，瓜达尔仍无法完全替代伊朗的主要港口（如阿巴斯港或恰巴哈尔港），因为与波斯湾的主要港口相比，其容量仍然有限。

总结

在21世纪，全球大国之间的竞争不再仅仅用航空母舰或军事基地的数量来衡量，而是控制贸易、能源和数据流动的能力已成为权力的主要标准。今天，港口已转变为战略影响力的工具，在不费一枪一弹的情况下重绘全球权力版图。当传统大国多年来依赖直接的军事统治时，中国比其他人更早地认识到，最持久的影响力形式是让世界依赖其经济利益。在一个面临战争、制裁和供应链中断的世界里，这一现实比以往任何时候都更加清晰：权力掌握在能够将世界联系在一起，或在必要时让世界失去这种联系的国家手中。因此，未来的较量将围绕海上通道和控制全球经济的命脉展开。