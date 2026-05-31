世界穆斯林学者联盟警告与犹太复国主义政权关系正常化

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，世界穆斯林学者联盟在一份声明中就削弱国家主权与独立的强加政治区域安排的企图发出警告，首当其冲的就是所谓的"亚伯拉罕协议"路线，并认为这是一项旨在支持犹太复国主义政权占领行径的计划。

该联盟在声明中呼吁伊斯兰世界采取统一、坚定的立场，反对任何旨在迫使地区国家走向与占领政权关系正常化的压力。这份声明提及犹太复国主义政权在加沙、黎巴嫩及其他地区继续其政策，并将这些行径描述为种族灭绝和有组织的摧毁，认为国际社会对此负有沉默和共谋的责任。

声明还称，当前对一些国家（包括据称来自美国政府的压力）的政治压力，正是强加地区新政治现实的努力框架的一部分。该联盟警告不要将任何国际或地区协议与关系正常化议题挂钩。世界穆斯林学者联盟认为这些政策与国际法、道德原则和国家主权相悖，并强调拒绝任何赋予犯下针对巴勒斯坦民族广泛罪行的占领行径以合法性的关系正常化道路。该联盟以值得关注的口吻向爱资哈尔发出了直接信息，要求这个伊斯兰世界的杰出宗教机构对那些所谓的政治压力和正常化计划采取明确立场，并呼吁学者们在这些计划的目标暴露之后予以拒绝。该联盟要求伊斯兰世界的学者远离任何与所谓"亚伯拉罕协议"相关的道路或倡议。

声明强调，学者的责任要求他们反对虚伪并维护民族的问题。该联盟再次呼吁伊斯兰国家领导人迅速建立一个包括政治、经济、军事和安全层面的全面战略联盟，旨在应对共同挑战和拒绝外来强加。声明强调，该联盟认为缺乏此类联盟将导致民族立场的削弱和应对挑战能力的丧失，并援引了《古兰经》中强调团结、避免分裂的经文。声明接着讨论了加沙地带的局势，将那里正在发生的描述为种族灭绝和大规模摧毁。声明还指责犹太复国主义占领政权在国际有效反应缺失的情况下，将其军事行动扩展至包括黎巴嫩在内的一个以上战线。世界穆斯林学者联盟最后指出，这些政策的持续反映了当前阶段的危险性。