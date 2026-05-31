联合国报告：古特雷斯将犹太复国主义势力列入与冲突相关的性暴力黑名单

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道：联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯昨晚向安理会成员提交了该组织关于"冲突中性暴力"的年度报告。据古特雷斯称，这份报告记录了以色列对巴勒斯坦人实施的"广泛且骇人听闻"的侵犯行为。古特雷斯宣布，联合国在2025年记录并核实了在被拘留于以色列和被占领土的巴勒斯坦人身上持续存在的性暴力模式。根据该报告条款，以色列军队被列入联合国与冲突相关性暴力黑名单。联合国秘书长解释说，以色列的安全部队和安全机构针对巴勒斯坦俘虏——包括来自加沙和约旦河西岸的男性、女性和儿童——实施了性侵犯，据报告这些侵犯行为包括强奸、集体强奸以及有针对性的性器官暴力。古特雷斯还批评以色列官员在开展有效调查以澄清这些案件并追究肇事者责任方面"玩忽职守"，他表示，针对"Sde Teiman"拘留所相关案件中一些军人的指控被搁置，这进一步助长了性暴力方面的有罪不罚氛围。与此同时，以色列外交部宣布，为回应其部分机构被列入该报告附件，以色列已正式切断与联合国秘书长办公室的关系。