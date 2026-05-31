美国《大西洋月刊》：特朗普对延长与伊朗的谈判感到疲惫和愤怒/担心军事储备有限以及伊朗对能源基础设施的回应

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道：《大西洋月刊》在一份报告中探讨了伊朗与美国之间的最新谈判情况，并写道：美国总统唐纳德·特朗普在努力与伊朗达成一项他自己形容为"几乎敲定"的协议时，遇到了僵局。根据这份报告，特朗普在周末假期甚至取消了他大儿子的家庭旅行，并将部分团队留在华盛顿，期待协议能很快宣布。美国国务卿马尔科·卢比奥当时正在印度进行为期四天的访问，他最初表示协议可能在当天敲定，但这一时间被多次推迟，他后来表示可能会延迟几天。与此同时，特朗普原计划在戴维营举行内阁会议，但由于天气原因，会议被转移到了白宫。根据报道，在内阁会议刚开始几分钟，特朗普就承认还没有任何消息可以宣布。他说："伊朗人非常希望达成协议，但他们还没有取得结果。"

特朗普对谈判延长的疲惫与愤怒

《大西洋月刊》写道：特朗普对谈判过程的拖延感到疲惫和愤怒，与此同时，他还面临着一些批评，这些批评使他在这件事上显得"软弱"。他一方面希望达成协议，另一方面也在避免重回军事冲突，他的顾问们表示，他对美国有限的军事储备以及伊朗可能对地区能源基础设施作出回应感到担忧。

与此同时，一些地区领导人也加大了压力，要求加快达成协议。然而，在协议的框架问题上仍然存在分歧，其中包括霍尔木兹海峡的地位、制裁以及如何在地区达成更广泛停火的问题。与此同时，特朗普在美国参议院的一些强硬派支持者也对可能达成的"软弱协议"发出警告，认为这将对地区力量平衡构成威胁。相比之下，白宫的一些官员强调，任何协议只有能够保证阻止伊朗获得核武器，才算可以被接受。

政府内部也出现了策略上的分歧。包括国务院在内的一些高层人物并未在谈判管理中发挥直接和突出的作用，大部分对话都由特使负责；《大西洋月刊》称，这使得谈判进程更加不透明。尽管对话仍在继续，《大西洋月刊》写道：特朗普试图取得"重大外交成就"的努力迄今仍面临着严峻的困难，目前尚不清楚这一进程最终是否会带来一项稳定的协议。与此同时，这种局面的经济和政治后果在美国国内也受到了关注。