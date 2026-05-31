据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗驻丹麦大使馆宣布：对伊朗提出的毫无根据的指控，是更广泛的政治和国际孤立伊朗进程的一部分，而非针对丹麦或任何其他西方国家的真实、有据可查的威胁得到证实的结果。伊朗驻丹麦大使馆的声明内容如下：丹麦情报局近期评估中对伊朗伊斯兰共和国提出的指控，主要基于总体评估和声称，而非基于确凿、无可辩驳的证据。

伊朗伊斯兰共和国一贯并正式否认对其在丹麦领土上进行所谓活动的任何干预，并认为丹麦情报局多年来对"伊朗威胁"的描述是重复且不准确的，他们没有拿出令人信服的证据来证明这些指控。在此框架下，所提出的指控与提供的证据之间存在显著差距，这令人对丹麦情报局结论的可信度产生质疑。大使馆在驳斥丹麦情报局针对其报告中提到的两个具体案件（即2018年关于声称在丹麦刺杀"阿斯马拉阿拉伯斗争革命运动"（ASMLA）一名领导人的案件，以及2024年针对哥本哈根以色列大使馆袭击案件）的指控和论据时强调，在这两起案件中，均未提供能证明伊朗政府参与的确凿证据。相反，ASMLA组织本身后来被指控并因接受外国支持、从事间谍活动和参与暴力行动而被定罪。关于袭击犹太复国主义政权驻哥本哈根大使馆案件，不仅没有提供任何确凿证据，而且被定罪者在哥本哈根庭审过程中也未提出任何与伊朗有关的指控。

这些情况以及其他一些证据表明，伊朗伊斯兰共和国被不公正地描述为威胁的源头，而事实上，它本身正面临着敌对行动和政治压力。实际上，对伊朗伊斯兰共和国提出的毫无根据的指控，是更广泛的政治和国际孤立伊朗进程的一部分，而非针对丹麦或任何其他西方国家的真实、有据可查的威胁得到证实的结果。