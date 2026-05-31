美国在伊朗战争中的失败不应令任何人意外 / 攻击伊朗可能加剧德黑兰的核能力

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国前驻北约大使尤沃·达尔德在接受美国国家公共广播电台采访时论证称，尽管美国拥有世界上最庞大、最先进的军队，但从越南战争到伊朗战争，美国在其发起的多数战争中并未实现其政治目标。达尔德将这种失败归因于华盛顿对战争概念的误解，即"没有明确政治目标的战争"。据他称，历届美国政府多次认为，仅凭大规模使用军事力量就能实现预期的政治目标，然而越南、阿富汗、伊拉克以及现在的伊朗经验表明，这种做法并未奏效。达尔德在谈及2015年伊核协议时表示，该协议限制了伊朗获取核武器的能力。

他指出，如果唐纳德·特朗普政府没有在2018年退出该协议，伊朗今天只会拥有有限数量的低浓缩铀，当前的局面就不会形成。"军事压力并未消除核威胁"。他强调，用军事压力取代外交协议并未能消除所谓伊朗核威胁。达尔德指出，伊朗现在拥有比以往多得多的浓缩铀库存，这种情况正是放弃了在他看来"有效"的协议的直接后果。这位美国前驻北约大使还警告称，美国对伊朗的军事打击可能会增强德黑兰维持或发展核能力的动机。他援引乌克兰的经验表示，近期的军事打击非但不会消除核威胁，反而可能使其长期升级，这可能成为这场战争最重要的遗产。