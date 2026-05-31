宰牲节在意大利各城市——媒体聚焦下的节日：从学生缺课到噪音争议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，意大利媒体报道了宰牲节祈祷和仪式在该国多个城市举行的消息，并在报道仪式的过程中，重点聚焦了"边缘事件"和"限制措施"。根据这些报道，自黎明起，米兰、佛罗伦萨、都灵、莱科、莱切和奇维塔韦基亚等城市便举行了节日祈祷集会。报道称，祈祷地点多为公园、街道或非正式场地。争议焦点集中在噪音、交通和场地选择。这些媒体叙述称，部分仪式安排在清晨时段举行，这是市民批评的主要原因，提及"噪音扰民"以及"交通中断"。此外，报道还提到，儿童参与仪式导致学校出现缺勤记录，部分教育机构已对此进行了追查。引人关注的案例之一是莱科省的奥焦诺市。

据报道，大约早上6点，伊玛目邀请民众在一个棚屋内礼拜，媒体称该场所未经必要许可便被用作礼拜场所。随后，联盟党的西尔维娅·萨尔多内援引城市噪音规定（早上7点前禁止噪音），批评了当地管理部门，并要求对所有市民统一执行规定。报道还提到了奇维塔韦基亚市和蒙法尔科内市。在奇维塔韦基亚，报道称当地管理部门为方便祈祷而中断了部分交通，此举引起了一些居民的不满。在蒙法尔科内，据报道约有6000人参加了仪式，联盟党的一位政治人物批评了为宰牲节祈祷提供部分场地的做法。与此同时，威尼斯和博洛尼亚也出现了穆斯林人士的反应和媒体争论。

报道还提及了威尼斯选举后的政治氛围，声称一些势力试图将伊斯兰活动议题拖入政治斗争。在博洛尼亚，意大利伊斯兰团体联盟（UCOII）前主席亚辛·莱夫拉姆在回应意大利兄弟党的言论时强调："不应将穆斯林及其宗教场所作为集体怀疑对象"，并表示"清真寺不是危险的地方"。