伊朗不重视欧洲虚伪的政治行动/我们将继续在霍尔木兹海峡执行我们的战略

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部法律和国际事务副部长在社交媒体X上发文，回应欧盟通过制裁一些与霍尔木兹海峡有关的伊朗个人和机构的虚伪行为。他写道：“今天，欧盟理事会采取虚伪的举动，批准了对一些与霍尔木兹海峡有关的伊朗个人和机构所谓的制裁。然而，欧盟成员国本身就是侵犯伊朗人民权利的重大者，并且欧盟在美国对伊朗的海上封锁（这被视为一种战争行为）面前也故意保持沉默！

伊朗不重视这种欧洲虚伪的政治行动，并将继续执行其在维护主权和行使对霍尔木兹海峡的主权权利方面的战略。”