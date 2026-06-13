内塔尼亚胡将美国拖入对伊战争导致惨重失败

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，以色列《国土报》在其今日（周四）的社论中严厉批评了犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡，称他做出了将美国拖入共同对伊战争以及派遣以色列军队进入黎巴嫩南部的灾难性决定，逾越了底线。该报承认这一行动是“惨重的失败”，内塔尼亚胡导致以色列在面对其最大、最危险的敌人（伊朗）时遭遇战略失败，并削弱了美国的支持。《国土报》承认，对伊战争始于“推翻政权的错误幻想”，并以对真主党“轻松取胜”的预测继续，实际上是一场“不负责任的冒险”。伊朗更强势地走出战争：该报继续承认该地区战争时说，伊朗更强势地走出战争，阻止了以色列，将战场统一强加于它，并拒绝了特朗普限制其核计划的要求。《国土报》还承认，黎巴嫩真主党也已克服了 2024 年赛义德·哈桑·纳斯鲁拉（烈士总书记）遇刺事件及其自身损失，对以色列军队发动了“游击战”。与此同时，以色列第13频道也承认，伊朗成功地削弱了“以色列的威慑力”。以色列第12频道也报道称，“以色列”正进入与伊朗对抗的阶段，从而将失去其“最重要的战略筹码”。该频道承认，经过三年的战争，德黑兰成功地重新连接了各条战线。第12频道补充说，在“狮吼”行动之后，以色列安全与军事机构中没有人能预料到这样的情景。该频道强调，“以色列”在应对其“生存威胁”方面没有取得进展，只是进入了与伊朗战术交战的新阶段。