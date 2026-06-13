美国袭击后德黑兰发出警告：引发局势的后果由华盛顿负责

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部今天（伊朗历1405年3月21日，星期四）发表声明，强烈谴责美国严重违反停火协议，并强调此次煽动行为所带来的极其危险的后果将由美国执政当局负责。声明全文如下：

伊朗伊斯兰共和国外交部强烈谴责美国恐怖主义政权昨夜对伊朗的大规模侵犯罪行，并强调，此次煽动行为所产生的极其危险的后果将由美国执政当局负责。美国在过去数小时内的非法和罪恶袭击，不仅严重违反了《联合国宪章》及尊重各国国家主权和领土完整的基本国际法规则，而且使2026年4月8日的停火协议实际上变得毫无意义。另一方面，美国恐怖主义军队继续利用地区某些国家的领土和设施来筹划和执行针对伊朗的侵略行动，这使得那些国家被置于侵略者一方。

伊朗伊斯兰共和国重申所有地区国家负有法律和道德义务，阻止美国恐怖主义军队利用其领土、设施和资源对伊朗实施侵略罪行，并强调伊朗决心抵制针对伊朗的侵略行动源头，以行使针对美国及其同谋的军事侵略进行合法自卫的固有权利。

伊朗伊斯兰共和国提醒联合国所有成员国负有共同责任，明确反对美国和犹太复国主义政权严重违反《联合国宪章》基本原则和宗旨的行为。毫无疑问，对美国和犹太复国主义政权的违法和恃强凌弱行为保持沉默和不作为，将把世界进一步推向混乱和不安全。

伊朗伊斯兰共和国提醒联合国安理会及其每一个成员负有法律职责，维护国际和平与安全，并提醒联合国秘书长在面对人类良心和国际公众舆论时负有法律和道义责任，明确陈述事实。在没有丝毫怀疑美国和犹太复国主义政权行为的侵略性质的情况下，发表笼统模糊的声明不被视为负责任的行为，只会鼓励侵略者继续违法和进一步违反《联合国宪章》及国际法的基本原则和规则。