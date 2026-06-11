巴加埃：鉴于最新事态发展，将继续审议与美国谈判进程

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗外交部发言人在回答有关结束伊朗与美国之间战争的谈判最新状态的问题时说：鉴于昨晚的事态发展，我们有必要对当前局势进行评估。外交进程不是在真空中发生的，要推进任何外交进程，您都需要最低限度的良好氛围才能开展工作。伊斯梅尔·巴加埃今天（周三，伊朗历3月20日）在“帕尔西扬勋章”授予仪式的间隙，当被问及在停火不断被违反的情况下，与美国的对话进程将持续到何时时，他表示：“必须进行审查。外交和战场并非两件互不相干的事情，而是为了维护伊朗的利益和安全而相互补充和协同的。”他继续说道：“无论何时，只要武装部队认为有必要，他们就会以权威和力量回应敌人，昨晚的事件表明，勇敢的伊朗武装部队在保卫国家方面是毫不犹豫的。在外交领域也是如此，国家各支柱机构将完全协调一致，在任何需要外交工具的地方使用外交工具，在任何必要的时候使用军事力量来保卫国家。”关于谈判的最新状态，外交部发言人表示：“鉴于昨晚的事态发展，我们必须进行评估。外交进程不是在真空中发生的，要推进任何外交进程，您都需要最低限度的良好氛围才能推进当前进程。美国方面因其传递的矛盾信息、频繁改变立场和要求以及一再违反停火而损害了这一进程，犹太复国主义政权也通过违反停火而损害了当前进程。任何一方的诉诸武力和非法行为都会动摇任何外交进程。”