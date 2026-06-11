约瑟夫·奥恩：受保护的时期已经过去，我将把谈判进行到底

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩总统在巴卜达宫迎接来自“凯斯鲁安-弗图赫”地区的市长和地方委员会成员组成的代表团时表示，当前在华盛顿举行的谈判的主要目标是恢复黎巴嫩国家和政府的充分主权。他对贝鲁特决策的独立性表示坚定，强调黎巴嫩不应听从或依附于任何外部势力，任何一方都无权代表黎巴嫩民族进行谈判或做出决定。奥恩指出战争只会带来破坏和损失，并强调他致力于外交道路，补充说他已决定进行谈判，并将把这条路走到底。他还对海湾国家、欧洲及其他友好国家的财政和发展援助表示欢迎，同时在人道主义援助和干涉内政之间划清了界限，并警告说他的国家绝不会接受以他国利益为名干涉黎巴嫩内政。黎巴嫩总统在讲话的另一部分谈到了内部挑战以及推进行政权力下放计划的必要性，该计划因战争状态而被推迟。他指出，过去几十年积累的危机源于管理不善、腐败和连年战争，解决这些问题需要时间，他呼吁地方官员继续为其所在地区服务，并强调加强各领域政府机构的努力仍在严肃地进行。