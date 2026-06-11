基督教牧师因发表反伊斯兰言论被法院判罚

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，俄罗斯梁赞州的一家地区法院判处福音派浸信会教堂的牧师米哈伊尔·杜布罗夫缴纳1万卢布的罚款，原因是他发表了针对穆斯林的仇恨言论并煽动宗教敌意。该判决是根据俄罗斯《行政违法法典》第20.3.1条，并在审查了他在该教堂一次礼拜仪式上的演讲后作出的。据俄罗斯媒体报道，杜布罗夫在今年1月18日的一次仪式上发表了关于穆斯林的言论，这些言论后来被发布在与该教堂有关的“Rutube”频道上。案件专家称，这位牧师在讲话中指责穆斯林对基督徒实施暴力，并声称他们企图消灭基督教！据专家称，杜布罗夫还在视频中谈及基督教对伊斯兰教的优势性，并对穆斯林出现在德国一些关闭的教堂中表示不满。他在讲话的一部分声称，德国一些关闭的教堂已被改建成酒店，而在另一些教堂里，穆斯林则聚集在一起。此案发生之际，俄罗斯当局近年来一直强调打击极端主义和宗教仇恨的表现。此前，俄罗斯法院已在多起类似案件中，判定因发布针对不同宗教信徒的挑衅性材料或言论的个人处以罚款或其他法律处罚。