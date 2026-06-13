犹太复国主义政权审议伊朗档案/特拉维夫对华盛顿与德黑兰的谈判进程感到担忧

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡与该政权内阁安全委员会成员及安全与军事机构高级指挥官举行了一次安全会议，专门审议伊朗档案的最新进展。据半岛电视台报道，犹太复国主义政权第13频道援引政治消息人士称，该会议于周四晚间举行，审议了美伊当前谈判的最新进展。报道还称，该政权的评估表明，如果无法达成接近且可接受的协议，未来几周军事紧张局势升级的可能性将增加。上述消息人士补充说，这些评估已在近期的数次内部会议上进行讨论，该政权官员正密切关注谈判进程及德黑兰与华盛顿之间的军事动向。与此同时，犹太复国主义政权第12频道报道称，内塔尼亚胡在获悉美国总统唐纳德·特朗普取消针对伊朗的空袭与军事行动的决定后，结束了他的咨询会议。随后，该政权总理办公室宣布，内塔尼亚胡在与特朗普通电话时，就华盛顿与德黑兰正在起草的谅解备忘录进行了交谈，该备忘录旨在为双方更广泛的谈判奠定基础。

犹太复国主义政权所寻求的保证： 犹太复国主义政权总理办公室在一份声明中宣布，内塔尼亚胡在通话中对特朗普关于在与伊朗的任何最终协议中包含若干条件的承诺表示欢迎。据该声明宣称，所强调的事项包括伊朗撤出浓缩铀、拆除浓缩设施。此外，对伊朗导弹计划施加限制，以及停止德黑兰对地区武装团体的支持，也是此次磋商中提出的其他问题。该声明强调，该政权不是美伊正在起草的谅解备忘录的谈判方或签署方。

特拉维夫对特朗普决定感到意外： 与此相对，一些媒体报道显示，该政权官员对特朗普突然宣布取消针对伊朗的袭击计划，以及他关于与德黑兰谈判取得进展的言论感到意外。该政权消息人士同时表示，他们不了解美伊之间的任何最终协议，谈判结果的明确细节也尚不清楚。唐纳德·特朗普此前在“真相社交”平台上发布消息，宣布取消针对伊朗的军事行动计划，并声称双方已达成初步谅解，尽管未透露更多细节。