犹太复国主义政权：反对“战线统一”；黎巴嫩军事行动不会停止

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，以色列官员在与《新消息报》的谈话中明确表示，尽管华盛顿与德黑兰之间传出停火协议的传闻，但以色列不会接受任何将各条战线联系起来的全新格局。这些官员威胁称，如果真主党开火，贝鲁特南郊的达希耶地区将成为轰炸目标，其后续后果将由对方承担，无论伊朗与美国之间可能达成何种协议。以色列还排除了在当前情况下从其在黎巴嫩境内控制的地点撤军的可能性，并宣布任何可能的撤军，只有在黎巴嫩军队完全控制边境地区并清除这些团体的军事基础设施后，才能以渐进和有条件的方式进行。与此同时，对华盛顿向特拉维夫施加压力以“保持克制”来维护与伊朗的协议的担忧，给以色列政坛蒙上了阴影。尽管出于害怕与唐纳德·特朗普对抗，以色列官员们官方保持沉默，但本雅明·内塔尼亚胡和伊斯雷尔·卡茨仍坚持其“红线”；而伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇昨天强调，即将达成的谅解备忘录将导致战争结束和以色列军队撤出黎巴嫩南部。