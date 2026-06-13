特朗普威胁对伊朗发动军事打击：他们必须签署协议！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国总统唐纳德·特朗普在其最新言论中再次展现出对伊朗的矛盾态度：一方面谈论可能发动新的打击，另一方面又强调与德黑兰达成协议的必要性。特朗普数小时前曾声称“伊朗在谈判中拖延，将付出代价”，随后在白宫对记者解释称，他的这一表态意指对伊朗采取军事行动。他声称：“我们今天将再次对他们发动严厉攻击。”然而，与此同时，美国总统又要求伊朗与华盛顿敲定协议，并声称双方已接近达成协议。他说：“我们将拭目以待。我们真的非常接近协议，但他们在不断玩弄我们。”特朗普随后再次强调签署协议，并声称：“伊朗唯一要做的事情就是签署协议文件。该协议已完全谈判完毕。我认为伊朗想要达成协议，但我们将拭目以待是否会发生。”

特朗普发表此番言论之际，他在过去几天同时谈论军事选项和外交途径；在观察家看来，这种做法表明了威胁加剧紧张局势与声称希望与伊朗达成协议之间存在明显矛盾。这些表态的背景是，半岛电视台援引两名卡塔尔官员报道称，一个卡塔尔代表团已前往德黑兰以“敲定”可能达成的协议。根据该报道，卡塔尔代表团将与伊朗高级官员就地区事态发展和解决剩余分歧进行对话。与此同时，福克斯新闻记者特雷·英斯特也宣布，在与特朗普通话时，美国总统表示他已“接近”下令攻击伊朗的一些基础设施，包括电厂和桥梁。这些言论综合在一起再次表明，特朗普在谈论对伊朗进行军事威胁的同时，也试图将自己描绘成达成协议的支持者；这一立场伴随着对华盛顿所宣称战略矛盾性的批评。