谈判阴影下的军事阴谋揭露；特朗普叫停了夺取铀的“地面入侵伊朗”计划

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，两位知情人士向美国有线电视新闻网提供的消息称，美国参谋长联席会议主席丹·凯恩将军上月底在布鲁塞尔紧急中止了北约会议，亲自飞往佛罗里达州审查美国中央司令部关于地面入侵伊朗的行动计划。这表明特朗普政府距离为这一高风险行动下达最终命令已有多近。消息人士称，在向特朗普提交该计划的细节后，他基于三个关键因素决定“叫停”该行动：1. 伊朗的强烈军事回应：警告此举将导致一场全面和长期的战争。2. 全球经济：担忧冲突扩大导致金融市场崩溃。3. 人员伤亡：害怕美军伤亡人数过高。与此同时，五个情报来源证实，伊朗最近几周通过实施防御策略，实际上已使攻击者无法获取其铀储备。报告称，伊朗军队通过故意炸毁隧道入口，并在通往地下设施的道路上布雷，将“半吨”浓缩铀埋藏在一个难以进入和危险的区域。一名军方官员对此表示：“获取这些储备现在比一个月前要困难和昂贵得多。”此次披露正值特朗普声称与伊朗旨在结束战争和重新开放“霍尔木兹海峡”的谈判已进入最后阶段，最终协议可能在未来几天内签署。然而，伊朗浓缩铀的命运问题仍是该协议道路上一个复杂的症结所在。专家认为，关于铀的当前僵局，加上伊朗近期的防御措施，可能会给最终协议的签署过程带来新的技术和安全挑战。