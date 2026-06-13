NBC新闻：特朗普对导弹库存危机感到愤怒！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，NBC新闻台援引知情人士称，由于中东近期的军事紧张局势以及美国参与对伊朗境内目标的袭击，美国正面临导弹库存严重减少的严峻挑战。报道强调，持续的冲突和先进武器的高消耗率已在华盛顿敲响警钟，促使政府寻求紧急扩大产能的解决方案。

据不愿透露姓名的消息人士称，唐纳德·特朗普对有关库存见底的相关报告感到极度愤怒和失望。据称，他在与顾问和盟友的对话中，对国家战略储备降至如此水平表示不满。消息人士预测，由于特朗普强硬的语气和高期望值，他与国防工业高管即将举行的会议对承包公司来说将是一次“紧张和不愉快的”会议！报道称，七家主要国防装备制造商的领导人正准备在本周与特朗普会面。总统召开会议的主要目的是直接施压这些公司，以寻找大幅快速提高导弹生产速度的方法。特朗普认为必须打破生产的官僚主义和当前流程的缓慢，以确保美国的国家安全免受未来潜在威胁的威胁。

尽管有来自新闻消息来源的详细报道，但一名白宫官员在回应NBC的追问时表示，目前尚未有正式会议记录在总统的工作日程中。然而，分析人士认为，鉴于问题的敏感性以及特朗普之前举行非正式紧急会议的做法，为回应人们日益加剧的对美军作战能力的担忧，未来几天举行此次会议的可能性非常高。